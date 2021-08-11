Ижевск, 11 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 августа прививку от коронавируса сделали 315 565 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19 в пункте вакцинации в ТРЦ «Галерея»

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Второй компонент препарата получили 232 999 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 1551 житель республики. 4241 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в Удмуртии провели 1 449 299 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4464 теста на коронавирусную инфекцию. Накануне было выполнено 3162 исследования.

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