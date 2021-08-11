Иркутск, 11 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Первый транш в размере одного миллиарда рублей поступил из федерального бюджета на строительство Суворовского училища в Иркутске. Об этом 11 августа сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, побывав на строительной площадке. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Миллиард рублей из федерального бюджета поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске

«Сегодня точно могу сказать, что договоренности, достигнутые между Министерством обороны России и правительством Иркутской области, выполняются. Строительной организации, которая заключила контракт с Минобороны на строительство и реконструкцию Суворовского училища, поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей.

Подрядчик определил фронт работ, которые необходимо выполнить в этом году. Сейчас идет усиление фундамента и стен основного здания. Мы договорились, что будет увеличена группировка строителей», — пояснил глава региона.

Сейчас на стройплощадке работает 94 человека, кроме усиления фундамента и стен проводится очистка территории и демонтаж конструкций.

Как сообщила заместитель генерального директора — руководителя регионального подразделения АО «Военно-строительная компания» Юлия Мерваезова, планируется, что при пиковой нагрузке на объекте будут работать до 600 человек одновременно.

Губернатор подчеркнул, что поскольку основное здание училища площадью 23 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия, строительные работы будут производиться под контролем экспертов.

«Здание будет сохранено, как мы и обещали жителям», — сказал Игорь Кобзев.

Мэр Иркутска Руслан Болотов доложил главе региона, как выполняются обязательства со стороны администрации города.

«Город, со своей стороны, ведет все необходимые работы по устройству инженерных коммуникаций. Работы по системе электроснабжения выполнены на 80 процентов. Компаниям, которые будут обеспечивать тепло‑ и водоснабжение, уже перечислены средства на техническое присоединение.

Сейчас начинаются работы по строительству здания основного корпуса», — рассказал Руслан Болотов.

По его словам, для реализации проекта в работу включились все уровни власти. Долгие годы на этой территории ничего не делалось.

«Губернатору Игорю Кобзеву удалось добиться позитивных изменений, Суворовское училище возводится по поручению президента. Появление военно-учебного заведения такого уровня — знаковое событие для Иркутска», — считает градоначальник.

Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Открыть училище планируется 1 сентября 2023 года.

«Такую задачу поставили президент России Владимир Владимирович Путин и председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин. Поэтому все планы-графики строительной организации должны быть скорректированы с учетом этой даты. Уверен, что Суворовскому училищу в Иркутске быть», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о финансировании создания этого объекта была достигнута главой региона и председателем правительства России Михаилом Мишустиным во время его визита в Иркутск в июле 2021 года.

Идею открытия в столице Приангарья Суворовского училища на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища поддержал президент РФ Владимир Путин.

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