Сухум, 11 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии должна раскрыть информацию о деятельности международных структур на абхазской территории. С таким заявлением 10 августа выступил председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Тимур Гулия на пресс-конференции в Сухуме.

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«Грузинский госминистр рапортует, что до 100 проектов через международные организации реализуются в Абхазии. Эти проекты нацелены на уничтожение Абхазии», — сказал Гулия.

Он потребовал, чтобы в СГБ предоставляли ветеранам данные о проектах, про которые заявил министр в Грузии. Глава «Аруаа» также обвинил абхазских чиновников в том, что они якобы ездят на лечение в грузинские клиники.

Напомним, в Грузии действуют государственные программы по установлению связей с населением Абхазии в обход официальных властей. Одной из таких программ является бесплатное предоставление медицинской помощи жителям Абхазии в грузинских медцентрах.