Лондон, 11 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Состоялся цифровой релиз официальной настольной ролевой игры по вселенной Fallout. Об этом 11 августа сообщает издание PCGamer.

Fallout

Fallout: The Roleplaying Game позволит игрокам отправится в приключение по постапокалиптическим пустошам и создать собственных персонажей из вселенной Fallout: выходцев из Убежища, военных, гулей, членов «Братства Стали» и даже роботов. Сообщается, что в ней используется система правил Momentum — авторская система от издательства Modiphius Entertainment.

Напомним, что Fallout — это серия ролевых игр, посвящённых жизни в постапокалиптических США. Релиз первой части состоялся в 1997 году.