Берлин, 11 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представила обновлённый лифтбэк Arteon. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen Volkswagen Arteon

Рестайлинговый Arteon получил новое оснащение и новый 300-сильный мотор. Стоимость модели выросла на 3 тыс. долларов и продается теперь от 39 995 долларов (2 955 966 рублей).

В моторной линейке новинки появился новый мотор объёмом 2,0 л мощностью 300 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что в отличие от предшествующей модели мощность мотора обновленной версии выросла на 32 лошадиные силы и 50 Нм.

В качестве трансмиссии у нового Arteon предусмотрен 7-ступенчатый «робот» DSG, который заменил 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Напомним, в сентябре на автомобильной выставке в Мюнхене Volkswagen представит предсерийный вариант спортивного электрокроссовера ID.5 GTX.

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