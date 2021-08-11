Жители Удмуртии сдали почти 1,45 млн тестов на COVID-19
Ижевск, 11 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 августа провели 1 449 299 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4464 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3162 исследования.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 11 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1311 человек.
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