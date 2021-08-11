Саратов, 11 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 11 августа 1935 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день трое мужчин и 16 женщин в возрасте от 56 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала наблюдения подтверждено 75,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели всего 70 556 человек, за сутки — 239 пациентов.

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