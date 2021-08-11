Минск, , 11:44 — REGNUM О дополнительном наборе абитуриентов из Белоруссии на обучение в российских вузах для за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации объявило минское представительство «Россотрудничества» (структура МИД РФ). Заявки принимаются с 10 по 16 августа 2021 года.

«Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы «Образование в РФ для иностранцев» https://education-in-russia.com заполнить анкету и отправить на проверку», — сказано в публикации.

Заинтересованным предложено внимательно ознакомиться с подробной информацией о документах, копии которых необходимо прикрепить к заявке. «Россотрудничество» готово ответить на все вопросы по телефону и письменно.

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