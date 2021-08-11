Ижевск, 11 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 11 летальных случаев.

Mos.ru Медицинский работник у аппарата ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 66, 67, 73, 80, 83 и 93 лет, а также мужчины в возрасте 40, 58, 68 и 87 лет и 61 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 210 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 166 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6368 жителей.

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