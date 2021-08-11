Москва, 11 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Госдуме следует заблокировать законопроект об автоматическом списании со счетов граждан долгов по штрафам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Автоматическое списание со счетов граждан долгов по административным штрафам приведет к произволу со стороны чиновников. Предлагаемые Минюстом поправки к КоАП должны быть заблокированы Госдумой», — заявил Миронов.

Отнимать у человека деньги можно только по решению справедливого паритетного суда, когда человек знает, в чем его обвиняют, и может при необходимости защищать себя, рассуждает парламентарий, но если этот суд проходит по принципу «без меня меня женили», то это банальный бандитизм.

Ранее Минюст выступил с инициативой по созданию автоматической системы взыскания долгов по административным штрафам, в первую очередь по штрафам за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).