Москва, 11 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Агентства стратегических инициатив с 10-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Во время осмотра выставки проектов Агентства стратегических инициатив

Президент подчеркнул, что АСИ много сделало для развития в России предпринимательства, передовых технологий и для решения ключевых задач социальной сферы.

«АСИ отличают высокий профессионализм, командный дух и сплочённость. Рассчитываю на дальнейшую активную работу с полной отдачей», — выразил надежду Путин и пожелал коллективу всего наилучшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с АСИ пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере.

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