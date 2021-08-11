Ижевск, 11 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 августа выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 210 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 166 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 36 детей в возрасте до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 143 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 34 487 человек. Скончались 1311 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев, накануне скончались также 11 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6368 жителей. Из числа получающих лечение 5328 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1319 человек — в состоянии средней степени тяжести, 281 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Удмуртии зарегистрирован 371 случай заражения коронавирусом среди граждан, прошедших полный курс вакцинации. Это число составляет 0,1% от численности всех вакцинированных жителей Удмуртии.

Все заразившиеся после прививки перенесли заболевание в легкой форме, случаев тяжелого течения заболевания или летальных исходов среди привившихся не зарегистрировано.

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