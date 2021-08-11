Москва, 11 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России был выявлен 21 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 512 589.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 799 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 167 241.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 808 777 человек вылечились от нового заболевания, 20 067 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 21 378 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.