Чебоксары, 11 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии прошла жеребьёвка среди партий по определению порядка размещения в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госсовета республики. Его возглавит «Гражданская платформа», замкнут «Коммунисты России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 августа, заявил на пресс-конференции председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Chuvash.izbirkom.ru Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

По его словам, «самая горячая новость» — завершение процедуры жеребьёвки по размещению наименований избирательных объединений в избирательных бюллетенях. Речь идёт о выборах в республиканский парламент по партийным спискам.

«На первом месте достаточно неожиданно, в этом как раз и прелесть жеребьёвки, оказалась партия «Гражданская платформа». Они вытягивали свой номер седьмыми, то есть ближе к концу, и тем не менее номер благополучный им достался. Первой в бюллетенях будет стоять «Гражданская платформа». Второй номер достался КПРФ, думаю, что они не могут быть недовольны подобным раскладом, для них это в принципе неплохо, на мой взгляд», — прокомментировал Александр Цветков.

Далее распределение следующее: на третьем месте в бюллетенях будет идти партия «Новые люди», на четвёртом — «Партия пенсионеров за социальную справедливость», далее — «Зелёные», на шестом месте — ЛДПР, на седьмом — «Родина», восьмое место займёт «Единая Россия», девятое место — «Справедливая Россия — за правду». Замкнут десятку «Коммунисты России».

«Всё проходило максимально открыто, на камеры. Были представители восьми из десяти региональных политических партий», — добавил председатель чувашского избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсовете Чувашии будет замещено 44 мандата, в том числе половины — по партийным спискам.