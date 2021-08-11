Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Американская актриса Кристина Эпплгейт сообщила о диагностированном у неё заболевании. Она написала об этом пост в своём Twitter-аккаунте.

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https://twitter.com/1capplegate/status/1424982406180704256

«Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз… Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается», — написала артистка. «Сейчас я прошу уединения. Так как я прохожу через это», — добавила Эпплгейт в следующей публикации.

ИА REGNUM напоминает, что Кристина Эпплгейт стала известна благодаря фильму «Марс атакует» и сериалу «Женаты… с детьми». Актриса также сыграла сестру Рейчел в сериале «Друзья» — роль принесла ей премию «Эмми».