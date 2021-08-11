Красноярск, 11 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 4708 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе выявлено 96 128 носителей коронавируса, выздоровели 81 963 человека.