Пенза, 11 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 238 новых случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба на 11 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 58 792 заражения.

Коронавирус

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Выздоровели за все время 47 047 ковид-пациентов, за сутки — 101 человек. Скончались от COVID-19 всего 1835 жителей, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 11 августа под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 256 373 человека.

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