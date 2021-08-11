Салехард, 11 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 11 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 11 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 131 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 августа 45 079 заражений коронавирусом. Выздоровел 42 867 человек, 524 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).