Москва, 11 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Кредитный пузырь неминуемо лопнет, если не принимать срочные меры по борьбе с бедностью, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Надо бить в колокола и принимать срочные меры по борьбе с бедностью, через рост пенсий, зарплат и в первую очередь МРОТ, введение справедливого базового дохода, который предлагает наша партия. Иначе кредитный пузырь неминуемо лопнет», — отметил парламентарий.

Чего точно не нужно — убаюкивающих песен о том, что в России в сравнении с загнивающим Западом все замечательно и можно дальше скатываться в долговую яму, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минэкономразвития заявили о низком уровне долговой нагрузки на граждан РФ по сравнению с другими странами. По оценке ведомства, граждане России должны менее 20% ВВП, а в США и Великобритании 70−90%.