Черкесск, 11 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии проводятся рейды по предприятиям общепита, сферы услуг и в общественном транспорте. Комиссия из числа представителей мэрии города Черкесска, сотрудников управления Роспотребнадзора и МВД выявляет нарушителей ограничительных мер, установленных в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщили 11 августа в городской администрации, по итогам последнего рейда были выявлены магазины-нарушители. Среди них «Smart», «Птица», «Сладкий мир», «Сладкоежка» и два магазина «Продукты».

Среди нарушений, выявленных в торговых предприятиях, отсутствие масок у работников магазинов, а также запаса дезинфицирующих средств и предупреждающей разметки. Кроме того, не были оформлены должным образом или вовсе отсутствовали журналы проведения влажных уборок.

Все выявленные нарушения нашли отражение в документах, на основании которых будут возбуждены дела об АП.

Напомним, в Карачаево-Черкесии к 11 августа выявлено всего 23 010 носителей коронавируса. Из них 359 человек скончались.