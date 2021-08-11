Берлин, 11 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы России, сообщает 11 августа генпрокуратура ФРГ.

Полиция Германии

«Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был сотрудником британского посольства в Берлине. Он якобы передал по крайней мере один раз документы, которые были получены им в ходе профессиональной деятельности, «представителю российской спецслужбы».

«Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна», — говорится в сообщении ведомства», — сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

Мужчина был задержан накануне, 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург).