Москва, 11 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Национальная сборная России по футболу домашний отборочный матч Чемпионата мира (ЧМ) 2022 года с командой Мальты проведет на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в Москве. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Российский футбольный союз официально сообщает, что домашний отборочный матч Чемпионата мира-2022 против команды Мальты национальная сборная России проведет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанный матч состоится 7 сентября и начнется в 21:45 мск. При этом первоначально встреча между сборными России и Мальты в квалификации ЧМ-2022 должна была состояться в Волгограде на «Волгоград Арене», однако РФС принял решение из-за эпидемиологической ситуации перенести эту игру в Москву.

Отметим, «Открытие Банк Арена» является домашним стадионом московского футбольного клуба «Спартак», который был открыт в 2014 году и вместимость которого составляет 45 360 зрителей.