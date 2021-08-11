Партизанск, Приморский край, 11 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Меры поддержки врачей и педагогов в Приморье усовершенствуют, а Партизанскую городскую больницу ждёт глобальная модернизация — губернатор Олег Кожемяко встретился с коллективом медучреждения 11 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Глава Приморья посетил городскую больницу, осмотрел материальную базу.

«Врачи озвучили проблему нехватки служебного жилья для молодых специалистов. На этой территории, конечно, разумнее его не строить, а приобрести. В ближайшее время рассмотрим вопрос покупки десяти квартир», — заверил Олег Кожемяко.

Ещё один вопрос, который прозвучал на встрече, — о возможности модернизации больницы и приведения её в нормативное состояние.

«У нас есть денежные средства на взрослую и детскую поликлиники, следующий этап — сама больница», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, для первичного звена здравоохранения Магаданской области в рамках программы модернизации выделено более миллиарда рублей.