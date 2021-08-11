Казань, 11 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 11 августа лабораторно подтверждены 24 482 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 46 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 620 ковид-пациентов, скончались 640 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 26 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Госпитализация за прошлый день потребовалась 15 заболевшим, 31 человек лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 28 носителей вируса, пятеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 11 августа общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 170,1 млн.

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