Токио, 11 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Популярная игра-головоломка Zoo Keeper 2003 года выпуска получит продолжение. Об этом сообщило издание VGC.

Обитатель зоопарка

Сиквел под названием Zookeeper World позволит игрокам построить свой собственный зоопарк и обеспечить его обитателей всем необходимым. Сообщается, что проект выйдет в мобильном сервисе Apple Arcade — точная дата пока неизвестна.

Напомним, что оригинальная Zoo Keeper создавалась для аркадных автоматов и консоли Game Boy Advance. Позже её портировали на PlayStation 2, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS и Android.