Стокгольм, 11 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти муниципалитета Уппвидинге (лен Крунуберг, Швеция) осенью 2020 года направили в полицию отчет о факте совершения экологического преступления на лесопилке в Мархулте, где в нарушении природоохранных норм образовалась мусорная свалка. 10 августа новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на оценку местных властей сообщила, что всего в Мархулте накоплено 32 000 тонн мусора.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Ранее общее количество отходов на лесопильном предприятии оценивалось более чем в 10 000 тонн, из которых чуть более 6 000 тонн были классифицированы как опасные отходы, состоявшие из токсичных куч с выброшенными деталями от автомобилей.

Недавно власти муниципалитета сделала переоценку с помощью 3D-технологий. Количество несортированного мусора сейчас оценивается в 16 000 тонн. Ядовитые груды деталей автомобилей также достигают 16 000 тонн.

«И это с учетом того, что мы считали по довольно минимальным критериям», — заявил SVT инспектор Маттиас Педерсен.