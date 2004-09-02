Москва, 11 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Роспотребнадзор за I полугодие 2021 года изъял из продажи и вынес постановления об уничтожении 36 тонн некачественного мяса и мясной продукции (за 1 полугодие 2020 года — 21 тонну), сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

За январь-июнь по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям исследовано более 62 тыс. проб мяса и мясной продукции.

В результате исследований в мясе обнаружены токсичные элементы, бензпирен, бактерии групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и др. Также вес проб мясной продукции не соответствовал установленным нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 71 тонну некачественного мяса и мясной продукции.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор за 2020 год забраковал более 70 тонн мяса