Сидней, Австралия, 11 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. После экстренного совещания членов правительства австралийского штата Новый Южный Уэльс местные власти приняли решение о введении более жестких ограничений в районе Большого Сиднея. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По данным журналистов, в течение 48 часов власти объявят о существенном изменении правила, согласно которому жителям Сиднея, где действует локдаун, разрешено покидать город, если в районе агломерации у них есть еще одно домовладение. По оценкам властей, именно такие поездки приводят к тому, что коронавирус распространяется из города в пригороды.

Правительство штата также попросит у Сил обороны Австралии выделить больше военных для патрулирования улиц города. Власти штата считают, что ранее отправленных в Сидней 300 военнослужащих недостаточно. Полиции также будут предоставлены новые полномочия останавливать граждан с целью выяснения причины их нахождения на улицах города.