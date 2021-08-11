Вашингтон, 11 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. США не настроены враждебно по отношению к КНДР. Об этом сообщил 10 августа на брифинге глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

По его словам, совместные военные учения Сеула и Вашингтона носят исключительно оборонительный характер.

Представитель Госдепа также отказался комментировать заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры главы КНДР Ким Ё Чжон.

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Нед Прайс в очередной раз акцентировал внимание на том, что совместные учения носят оборонительный характер и Вашингтон неоднократно заявлял об этом. Он также подчеркнул, что США поддерживают межкорейский диалог, продолжая работать с заинтересованными сторонами по вопросам Корейского полуострова.