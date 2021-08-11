Тбилиси, 11 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Грузии начнут вакцинировать детей от COVID-19, если сложится такая мировая практика. Об этом 11 августа заявила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Вакцинация

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«Если в мировой практике примут решение о вакцинации детей, к этому решению присоединится и Грузия», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что в стране растёт число случаев заражения коронавирусом детей. Также глава минздрава сообщила, что система здравоохранения сделает всё возможное, чтобы к 15 сентября, когда в Грузии начинается учебный год, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась.

Напомним, в июле в Грузии было разрешено вакцинировать несовершеннолетних с 16 лет. Для них разрешено применять вакцину Pfizer.