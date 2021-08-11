Оренбург, 11 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области группа компаний «НМЖК» построит комплекс по глубокой переработке масличных культур. Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Проект предусматривает строительство в Бузулуке современного высокоэффективного маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника, строительство элеватора для семян масличных культур, элеватора для шрота подсолнечного и маслобакового хозяйства.

«На прошлом заседании правительства мы внесли в реестр приоритетных инвестиционный проект компании «Астон», на этом — группы компаний «НМЖК». Конкуренция — показатель качества. В наших интересах поддерживать проекты, которые обеспечивают глубокую переработку оренбургской продукции и открывают новые рабочие места со стабильной заработной платой для жителей. Объем выращиваемого в нашем регионе и соседних Самарской, Саратовской областях подсолнечника позволяет обеспечить загрузку обоих заводов», — подчеркнул министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Денис Гончаров.

Годовое производство будущего завода ГК «НМЖК» составит до 450 тысяч тонн сырого растительного масла, до 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота и до 2 тысяч тонн лецитина. Здесь смогут производить до 125 тысяч тонн растительного масла и 80 тысяч тонн майонеза в год.

Общий объем инвестиций в проект составит 23,4 млрд рублей. Проект стал 36-м в реестре приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.

Напомним, летом 2021 года было подписано соглашение о строительстве крупного маслоэкстракционного завода в городе Бузулук компанией «Астон». Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что в перспективе за строительством завода может последовать и создание логистического хаба, который будет ориентирован на экспорт.

По данным ГК «НМЖК», проект по строительству комплекса по глубокой переработке масличных культур в Бузулуке позволит нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж более чем на 300 млн долларов США. Основными направлениями экспортных продаж названы Китай, европейские страны, страны Средней и Центральной Азии. Реализация проекта повысит доходность сельхозпроизводителей региона, а также увеличит втрое бюджетные поступления от масложирового сектора.

К первому кварталу 2023 года планируется запуск первой очереди маслоэкстракционного завода, а в 2025 году — запуск второй очереди, выход проекта на полную мощность, запуск цехов рафинации масла, фасовки растительного масла, производства майонезов и соусов. Проект позволит создать 521 новое рабочее место, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят около 2 млрд руб.