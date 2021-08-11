Якутск, 11 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В полпредстве РФ по ДФО поддержали просьбу главы Якутии Айсена Николаева о выделении 150 млн рублей для республики из федерального бюджета. Деньги потратят на приобретение тракторов на базе ДТ-75, которые используются на тушении лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе правительства республики.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

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Просьбу о выделении финансирования на эти цели поддержал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Все мы знаем, как важна тяжелая техника в тушении лесных пожаров. Многие огнеборцы, с которыми я встречался во время своих выездов в районы, не раз говорили об этом. Вчера было объявлено, что благодаря корректировке госпрограммы развития Дальнего Востока, наша просьба удовлетворена», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии продолжают гореть в 172 местах. 14 из этих возгораний — новые.