Москва, 11 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. На межсетевой протокол Poly Network совершили хакерскую атаку, в результате которой хакеры похитили у пользователей криптовалюту на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщила платформа в своем Twitter.

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Отмечается, что крупнейшая с 2018 года атака коснулась счетов в биткоине, Ethereum и в токенах сети Polygon.

«Мы призываем майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов», — сообщила платформа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тайваньская компания Gigabyte подверглась хакерской атаке с использованием программ-вымогателей.

Хакерская группа RansomExx в свою очередь заявила, что в ходе атаки ей удалось украсть 112 гигабайт данных. Злоумышленники угрожают выложить их в сеть, если Gigabyte откажется им платить.

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