Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре Red Dead Online появился новый режим под названием «К оружию». Об этом сообщило издание VGC.

Rockstar Studios Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2

В новом режиме игрокам нужно оборонять различные локации от 10 волн вражеских захватчиков. Для его запуска потребуется специальная телеграмма — её можно найти в ящике с предметами в своём лагере.

Red Dead Online — это онлайн-составляющая игры Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games. В ней геймеры могут создать своего персонажа-ковбоя и отправится на поиски приключений вместе с друзьями.