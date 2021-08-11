Москва, 11 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Певица Азиза Мухамедова (известна как Азиза) получила травму во время занятий в фитнес-зале. Об этом сообщило издание «Вести».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

Как отмечает СМИ, артистка решила привести свою фигуру в порядок к свадьбе, из-за чего обратилась к фитнес-инструктору. Во время выполнения упражнений в зале Азиза «почувствовала резкую боль в руке» — врачи диагностировали у неё растяжение связок.

ИА REGNUM напоминает, что 57-летняя Азиза сообщила о своей свадьбе на телепередаче «Прямой эфир». На программе она появилась вместе с возлюбленным по имени Алессандро.