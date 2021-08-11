Тольятти, Самарская область, 11 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

(сс) MIKI Yoshihito Скорая помощь

Сообщается, что в результате аварии получили травмы двое медицинских работников и водитель автомобиля скорой помощи.

По предварительной информации, ДТП произошло утром 11 августа на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького: автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Mitsubishi и перевернулся.