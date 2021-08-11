Пенза, 11 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Министерство образования Пензенской области разработало примерное двухнедельное меню для школьников. Соответствующие проекты опубликованы пресс-службой ведомства.

Школьная столовая

«В рамках разработки регионального стандарта питания подготовлены примерные варианты двухнедельного меню для учащихся в возрасте 7−11 лет и 12−18 лет. Кроме возрастных отличий, меню имеет сезонность: осенне-зимний период и зимне-весенний период», — говорится в сообщении.

Также разработан вариант меню для детей с особыми пищевыми потребностями.

Жителям региона предложили ознакомиться с меню и до 16 августа включительно составить свои варианты по корректировке питания.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил до 1 сентября завершить разработку регионального стандарта организации питания в общеобразовательных учреждениях, регионального меню и меню для детей с пищевыми особенностями.

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