Ульяновск, 11 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Алексею Русских «не надоело работать руководителем региона», «только во вкус начал входить». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на «прямой линии».

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских проводит свою первую «прямую линию»

На первой «линии» с жителями поступил ряд вопросов личного характера, в том числе о том, как работается руководителем региона. Врио губернатора, говоря о формировании команды, заявил, что «личные качества человека превыше всего, в команде приветствуются люди, которые стабильные, готовые трудиться, в том числе внеурочное время».

«Работать руководителем региона не надоело. Мне кажется, я только во вкус начал входить. Кумирами в детстве в советское время для многих был Юрий Гагарин, в подростковом возрасте — спортсмены, которые многого достигли», — сообщил Алексей Русских.

Напомним, во время «прямой линии» поступило около 2,5 тыс. вопросов, всего специалисты ЦУР обработали свыше 5 тыс. жалоб и обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года. До этого он работал сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область. Русских сменил на посту Сергея Морозова, сложившего полномочия по собственному желанию и руководившего регионом с декабря 2004 года.

В сентябре 2021 года в Ульяновской области пройдут губернаторские выборы.