Минск, , 11:21 — REGNUM За сопротивление сотрудникам МВД Белоруссии при подавлении прошлогодних манифестаций против фальсификации президентских выборов белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин приговорён к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такой приговор огласили 11 августа в суде Молодечненского района (Минская область).

Кудин признан виновным в нанесении побоев двум сотрудникам МВД Белоруссии, представленных как «прапорщик внутренних войск Яндола» и «подполковник Зорин» 10 августа 2020 года на Центральной площади города Молодечно. В тот же день спортсмен был задержан, отбыл две недели в Молодечненском РОВД и СИЗО города Жодино, после чего был отпущен под домашний арест, затем — под подписку о невыезде.

Однако после этого Кудин уехал в Россию, откуда был выдан по решению суда в июле сего года. Экстрадированный в Минск, боец ММА был вынужден дать признательные показания, покаяться на телекамеру в сопротивлении «правоохранителям» и призвать оппозицию не использовать его имя в политических целях.

Адвокат Кудина уповал на примирение сторон. Однако один из потерпевших — «подполковник Зорин», а также прокурор выступили против сделки. В итоге был вынесен обвинительный приговор с направлением чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу на 2,5 года в лагеря.