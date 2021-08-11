Владивосток, 11 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Якутию 11 августа выехала группа из 31 сотрудника авиабазы Приморья. Решение направить помощь якутским коллегам принял губернатор Олег Кожемяко в ответ на просьбу главы республики Айсена Николаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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В Якутии сохраняется сложная пожарная обстановка, огонь уничтожает населенные пункты.

«В республику организуют переброску сил и из других регионов страны. Лесные пожарные уже были этим летом в командировке в Якутии. Приморская авиабаза считается одним из наиболее хорошо подготовленных и оснащенных лесопожарных подразделений на Дальнем Востоке», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии сравнивают лесные пожары на территории республики с войной и бомбёжкой. СМИ региона публикуют рассказы очевидцев о том, как и, главное, почему горели дома в селе Бясь-Кюель, на которое перекинулся огонь горящих лесов.