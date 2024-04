Роквилл, США, 11 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Энтузиасты LokiWasTaken и NickNak добавили в ролевую игру TES V: Skyrim параглайдер из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом сообщило издание Kotaku.

Геймпад

Параглайдер позволит игрокам перемещаться по воздуху, спрыгнув с любой возвышенности. Для его получения геймерам нужно будет пройти специальное сюжетное задание.

Добавим, что TES V: Skyrim — это ролевая игра от команды Bethesda Game Studios, выпущенная ещё в 2011 году. Она до сих пор пользуется большой популярностью в геймерском сообществе из-за возможности устанавливать различные пользовательские модификации.