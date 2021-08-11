Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Двое ветеранов вооруженных сил Швеции, награжденные медалями, вернули свои награды правительству из-за того, что оно не принимает активных мер по спасению местных переводчиков из Афганистана, жизням которых угрожают террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Армия Швеции Óglaigh na hÉireann

«Теперь они (чиновники из правительства — прим. ИА REGNUM) говорят, что не хотят помогать. Это трусливо и вызывает неприязнь. Тут не может быть никаких сомнений — их (афганских переводчиков — прим. ИА REGNUM) убьют», — рассказал журналистам SVT Патрик Боттне, который наряду с другим военнослужащим вернул свои медали в знак протеста.

Отмечается, что все сданные награды были отправлены главе правительства Швеции премьер-министру Стефану Лёвену.

В сопроводительном письме другой ветеран Томми Уолман написал Лёвену, что заслуженные на службе медали теперь «ничего не стоят».

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