Киев, 11 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1122 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 10 августа на Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — 32)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 261 354.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 25 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 149.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 193 752 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 582 812 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 781 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.