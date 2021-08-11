Москва, 11 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В России больше всего зарабатывают те, кто вырос в полной семье с двумя и более детьми — 42% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц и 46% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб., приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru

Realty-ask.ru Доходы

Число тех, кто рос с одним родителем, больше среди граждан с заработком до 30 тыс. руб. — 21% против 14% среди получающих более 80 тыс. руб. в месяц, с единственными детьми в полных семьях — 17% и 12% соответственно.

Состав семьи больше влияет на уровень дохода у мужчин, у женщин — на уровень образования. Среди мужчин с доходом от 80 тыс. руб. доля тех, кто вырос в полной многодетной семье, максимальна — 30%.

Среди женщин с высшим образованием число тех, кто воспитывался в полной семье с двумя детьми, в 1,5 раза выше показателя среди женщин со средним образованием — 52% против 35%.

Опрос проведен 16 мая-29 июля 2021 года. Опрошены 9000 граждан РФ старше 18 лет в 987 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России считает, что для того, чтобы быть независимыми в финансовом смысле, им необходимо иметь доход в среднем в 74,9 тыс. рублей в месяц.

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