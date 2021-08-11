Канберра, 11 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Меры безопасности в районе парламента Австралии в Канберре будут усилены, после того как 10 августа вандалы разрисовали здание балончиками с краской и подожги у входа детскую коляску. Официальная резиденция премьер-министра страны также будет взята под усиленный контроль службы безопасности. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Отмечается, что после прошедшей акции протеста семь человек уже предстали перед судом. Среди прочего, дебоширы зажгли фаер возле резиденции премьер-министра Скотта Моррисона.

В службе федеральной полиции Австралии заявили, что вандалов было несколько человек и в таких случаях предотвратить спланированные нападения на правительственные здания практически невозможно.

В ведомстве пообещали выделить больше ресурсов на охрану правительственных объектов.