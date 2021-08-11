Вашингтон, 11 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В 2021 году церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми» проведут на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Alan Light Эмми

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По данным издания, мероприятие пройдёт на открытой площадке рядом с Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что будут использованы декорации как внутри, так и снаружи здания. Организаторы обещают обеспечить рассадку с лучшим соблюдением социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы международной телевизионной премии «Эмми» объявили претендентов на победу в различных категориях в 2021 году. Среди претендентов в номинации «Лучший приглашённый актёр драматического сериала» оказался Дон Чидл за работу в супергеройском мини-сериале «Сокол и Зимний солдат».

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