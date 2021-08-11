Москва, 11 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 84 741 преступление, сообщили 11 августа в пресс-службе прокуратуры столицы.

Medvestnik.ru Уголовный кодекс

По сравнению с тем же периодом 2020 года снижение составило 0,2%. Лидерами по числу преступлений стали центр и восток Москвы (12 268 и 10 702 соответственно). При этом в Восточном административном округе произошло серьёзное снижение по сравнению с прошлым годом — на 7,1%. Ещё сильнее улучшилась ситуация на юге столицы — на 8,3% меньше зарегистрированных преступлений. Наибольший рост зафиксирован на северо-западе — на 12,6%.

В прокуратуре рассказали о резком росте числа преступлений, произошедших в метро Москвы — на 39,5% (всего 788 преступлений). За семь месяцев в городе совершено 100 убийств — на 25,9% меньше, чем за тот же период в 2020 году.

На 43,3% увеличилось число преступлений по статье «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ) — всего 235. Увеличилось количество изнасилований, но снизилось число краж.