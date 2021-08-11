Челябинск, 11 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области не рассматривают вопрос о введении дополнительных коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ещё раз подчеркну: вопрос о введении дополнительных ограничений, в том числе QR-кодов на территории Челябинской области не рассматривается», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Замгубернатора региона Егор Ковальчук со своей стороны отмечает, что в правительстве области не идёт обсуждений о введении в общепите QR-кодов. По его словам, власти понимают сложности, с которыми столкнулись владельцы ресторанов, столовых и кафе из-за тотальных ограничений в 2020 году.