Донецк, 11 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние 24 часа пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние сутки, составило 63 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, различные виды гранатометов и стрелковое оружие, и что были обстреляны: на донецком направлении — поселок Старомихайловка, на горловском направлении — поселки шахты имени Гагарина и Озеряновка, и на мариупольском направлении — село Коминтерново.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем», — подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 11 августа провели обстрел пригорода Донецка и Ясиноватой с использованием артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов.