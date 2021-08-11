Калуга, 11 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Выставка достижений цветоводов «Калуга в цвету» открылась 10 августа на концертной площадке ансамбля Гостиного двора в областном центре. В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, депутаты Городской думы Татьяна Коняхина и Эльвира Капитонова, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, активисты территориального общественного самоуправления и другие жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка достижений цветоводов

«С каждым годом участников конкурса становится всё больше, это предприятия, организации и неравнодушные люди, которые хотят сделать наш город краше, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — В этом году исполняется 650 лет нашей милой Калуге, к юбилею всегда принято дарить подарки. Калужан ждёт много подарков — откроется дворец спорта, новые скверы, будет много праздничных мероприятий. Но каждый из вас уже сделал свой подарок любимому городу и делает его ежедневно своим трудом, сажая цветы, озеленяя и украшая Калугу».

Глава городского самоуправления поблагодарил организаторов и участников конкурса, поздравил с наступающим юбилеем города и пожелал здоровья, успехов, благополучия и новых успехов в созидательном труде.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка достижений цветоводов

В номинации «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры» победу одержал коллектив детского сада «Семицветик». В номинации «Лучший цветущий двор многоквартирного дома» лучшими стали дом № 92б по улице Кирова, дом № 49 по улице Добровольского и дом № 8 по улице Малоярославецкая. В номинации «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома» победил дом № 67 корпус 3 по улице Гурьянова. В номинации «Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома» первенствовал дом № 8 по бульвару Энтузиастов. В номинации «Навстречу юбилею» победил дом № 35 по улице Ленина. В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.